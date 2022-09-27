Омбудсмен назвала причины ошибочной мобилизации в Свердловской области

Омбудсмен призвала уральцев в случае возникновения спорных ситуаций отправлять обращения в аппарат уполномоченного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова контролирует, чтобы частичная мобилизация в Свердловской области проходила корректно, без нарушения прав мобилизуемых. Она назвала причины ошибочной мобилизации.

- Есть обращения, когда нам пишут, что не могут понять, почему их призвали. Разбираемся в каждом конкретном случае. Военные комиссары со мной работают напрямую, мы отрабатываем с ними конкретные случаи, и они нас слушают, - рассказала Татьяна Мерзлякова. - Достаточно много людей - и сравнительно молодых, и уже возрастных - которые не ходили в военкоматы несколько лет, не говорили о каких-то новых составляющих в их биографии, в их здоровье.

Также она отметила, что если человек сообщает в военкомате, что у него есть проблемы со здоровьем, то его в обязательном порядке направляют на медицинскую комиссию.

Омбудсмен призвала уральцев в случае возникновения спорных ситуаций отправлять обращения в аппарат уполномоченного, что позволит быстрее разобраться в конкретном случае.

Напомним, мы писали, что мобилизованный на Урале 59-летний хирург с хроническим заболеванием почек вернулся домой. Виктор Дьячок оказался не годен по возрасту и состоянию здоровья.