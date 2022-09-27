ВТБ зачислит новым владельцам дебетовых карт по 1 тысяче рублей

Фото предоставлено пресс-службой ПАО ВТБ

ВТБ запускает акцию для клиентов, впервые оформляющих карту банка. Чтобы получить вознаграждение от банка, достаточно оформить первую Мультикарту до 31 октября 2022 года, а затем в течение месяца с момента выдачи карты оплатить с ее помощью товары или услуги. В качестве вознаграждения банк начислит каждому участнику по одной тысяче рублей. Средства поступят на счет в течение месяца со дня покупки.

- ВТБ активно развивает линейку продуктов и сервисов, облегчающих решение финансовых задач для клиентов. С Мультикартой можно быстро и легко оплатить товар или услугу, в том числе в интернет-магазине, снять наличные или перевести деньги другому человеку, а также без комиссий оплачивать услуги ЖКХ, детские сады и штрафы ГИБДД. Ее обслуживание полностью бесплатно для пользователя, при этом мы предлагаем обновленную программу лояльности и дополнительно бонусируем тех, кто начинает использовать карту ВТБ, – отметила Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Вознаграждение от банка доступно всем новым клиентам, за исключением получателей карт, оформленных в рамках зарплатных проектов. Для оформления заявки на карту можно воспользоваться любым удобным каналом – сайтом банка, приложением ВТБ Онлайн или прийти в любое отделение ВТБ. Также возможна бесплатная доставка карты домой или в офис.

Всем владельцам карт доступна программа лояльности ВТБ, которая позволяет получать кешбэк в размере от 2% от суммы покупок в популярных категориях – в супермаркетах, ресторанах и транспорте либо магазинах одежды. Дополнительный бонус получают зарплатные клиенты банка – плюс 0,5% к основному проценту. Кешбэк начисляется мультибонусами, которые могут быть конвертированы в товары, услуги или сертификаты в каталоге программы.