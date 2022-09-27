Свердловские полицейские предупредили мигрантов об обязанности выехать из РФ до 12 октября

Органы внутренних дел свердловского гарнизона будут осуществлять контроль за своевременным выездом из страны иностранных граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские полицейские призвали граждан иностранных государств позаботиться о документах ли выехать из РФ до 12 октября 2022 года. Нарушителей будут привлекать к ответственности.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, граждане иностранных государств, не имеющие оснований для дальнейшего пребывания на территории РФ, обязаны выехать за ее пределы или официально урегулировать свое правовое положение.

- Органы внутренних дел свердловского гарнизона будут осуществлять контроль за своевременным выездом из страны иностранных граждан, не продливших миграционный учет, - отметил Валерий Горелых.

Напомним, 21 июля 2022 года в Екатеринбурге полицейские устроили облаву на мигрантов в районе Старой Сортировки. Силовики посетили торговые точки, рынки, уличные кафе, магазины и дворы. Всего же было проверено свыше 100 человек, 15 из которых доставили в отделение.