Почти 500 млн рублей выделят на ремонт дорог в Екатеринбурге

Планируется привести в порядок 11 участков дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчиков на ремонт дорог. На госзакупках появилось два аукциона, согласно которым планируется привести в порядок 11 участков. На ремонтные работы мэрия выделит около 500 миллионов рублей.

Так, 244 миллиона выделят на ремонт Начдива Онуфриева от Громова до дома № 55/2 по Серафимы Дерябиной, Шейнкмана от Челюскинцев до Ленина, Репина от дома №17 до Металлургов с транспортной развязкой, а также Шаумяна от Белореченской до Серафимы Дерябиной и дороги в поселок Калиновка.

Еще 247 миллионов рублей пойдут на ремонт участков улиц Летчиков от Пехотинцев до Выездного переулка, Уральской от Основинской,10 до Смазчиков, Тверитина от Восточной до Белинского, Маневровой от Технической до Строителей, Технической от Ватутина до Расточной и Циолковского от Степана Разина до Белинского.

Отметим, что это начальная стоимость контрактов. Закончить работы по ремонту указанных выше участков должны будут до октября 2023 года.