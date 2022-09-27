Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге замечают диких животных, которые вышли к людям после снегопада. Так, горожане заметили лисиц возле главного входа УрФУ и возле магазина в Академическом.

При этом около университета животное бродило, когда на улице было темно, а вот на крыльце торговой точки его заметили посреди бела дня.

Близко к людям они не подходят и при приближении пугаются и убегают. Горожане предполагают, что лисицы вышли из леса из-за голода и ищут еду. Напомним, что кормление диких животных может быть опасным.