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Общество27 сентября 2022 8:30

В Екатеринбурге замечают диких животных, которые вышли к людям после снегопада

Близко к людям они не подходят
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге замечают диких животных, которые вышли к людям после снегопада. Так, горожане заметили лисиц возле главного входа УрФУ и возле магазина в Академическом.

При этом около университета животное бродило, когда на улице было темно, а вот на крыльце торговой точки его заметили посреди бела дня.

Близко к людям они не подходят и при приближении пугаются и убегают. Горожане предполагают, что лисицы вышли из леса из-за голода и ищут еду. Напомним, что кормление диких животных может быть опасным.