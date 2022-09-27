Turkish Airlines приостановила полеты в Екатеринбург до 31 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Turkish Airlines приостановила полеты в Екатеринбург до 31 декабря. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. Причина не называется.

- Пассажиры, чьи рейсы отменены, могут воспользоваться правами, указанными на странице о нарушениях рейсов, и совершать транзакции через наш колл-центр, офисы продаж, мобильные приложения и веб-сайт, - указано на сайте авиаперевозчика.

Отметим, что полеты до конца года Turkish Airlines также приостановила в Минск, Сочи и Ростов.

Напомним, в июле мы писали, что авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы из столицы Урала в Турцию. В Кольцово тогда «КП-Екатеринбург» рассказали ,что полеты из Екатеринбурга в турецкие города - Стамбул, Анталья, Даламан и Бодрум - сегодня выполняют российские авиакомпании Red Wings, Azur Air и турецкая Corendon Airlines.