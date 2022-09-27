В Нижнем Тагиле у известного артиста украли синтезатор

Женщина, которую обвинили в краже, сама пришла в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле у заслуженного артиста Башкортостана и Татарстана Элвина Грея 24 сентября, перед выступлением украли синтезатор. Об этом АН «Между строк» рассказала директор агентства «Нижнетагильские гастроли» Татьяна Ганенко. По ее словам, синтезатор унесли прохожие, когда техническая группа готовилась к выезду из гостиницы на концертную площадку. Это видно на камерах, установленных на здании отеля.

- На камерах было видно, как двое прохожих, парень и девушка, шли мимо, взяли инструмент и убежали. Заявление в полицию уже написано. Несмотря на происшествие, синтезатору нашли замену и концерт прошел успешно, - рассказала изданию Татьяна.

В полиции подтвердили, что 24 сентября ОП № 19 поступало заявление о краже синтезатора, однако позже выяснилось, что воровать его никто не собирался.

- После опубликований накануне информации, женщина пришла в отдел полиции и сообщила, что нашла музыкальный инструмент. Она объяснила, что прогуливалась в районе гостиницы на улице Металлургов, когда заметила на скамейке коробку, открыв ее, увидела инструмент, рядом никого не было, она решила взять себе, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сейчас инструмент находится в ОП № 19 и ждет своего владельца.