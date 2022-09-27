В Екатеринбурге на Малышевском мосту срезают свадебные замки

Замки утяжеляют конструкцию. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге начались работы по зачистке мостов от старых свадебных замков. Работы проводятся на Малышевском мосту. Об этом сообщил читатель «КП-Екатеринбург».

- Срезают замки на Плотинке, - рассказал он.

В МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» пояснили, что сотрудники срезают только старые замки.

- Замки утяжеляют конструкцию, так что есть угроза разрушения. Снимаем только старые замки, на которых из-за потемнеий и ржавчины ничего уже не видно, - сообщили сотрудники ведомства «КП-Екатеринбург»