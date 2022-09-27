В 18% компаний батареи греют недостаточно, чтобы прогреть офисные помещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 39% жителей мерзнут на работе. К таким выводам пришли специалисты исследовательского центра Зарплаты.ру, проведя опрос.

- В основном холод на рабочих местах замечают сотрудники промышленной отрасли, строительства, торговли, сферы услуг, складов, общепита, финансовой сферы, - рассказали в пресс-службе сервиса.

Согласно результатам исследования, 46% свердловчан для того чтобы согреться, надевает более теплую одежду, остальные включают кондиционеры на прогрев помещения или обогреватели (23%) и постоянно пьют чай и кофе (31%).

Опрос также показал, что отопление есть уже в 65% организаций. В большинстве из них (82%) комфортная температура для работы специалистов, но в 18% компаний батареи греют недостаточно, чтобы прогреть офисные помещения до комфортной температуры.