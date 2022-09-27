В Верхней Пышме арестовали мужчину, обокравшего 95-летнюю бабушку

До суда подозреваемый будет находиться под домашним арестом Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

В Верхней Пышме 95-летняя бабушка обратилась в полицию после того, как ее два раза обокрали. В первый раз она проснулась утром и обнаружила пропажу 20 тысяч из кармана платья и открытое окно в туалете, через которое, по всей видимости, и залез грабитель, но не стала обращаться к силовикам. Во второй раз, спустя несколько дней, пожилую женщину разбудил шум ночью.

- Открыв глаза, она увидела молодого человека, который ходил в ее комнате с фонариком. Далее неизвестный прикрыл ей рот рукой и сказал, чтобы она не кричала. Отчаянная бабушка тут же выбежала к соседке, а подозреваемый в это время похитил оставшуюся наличность и пошел следом за пенсионеркой, - рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский». - На стук бабушки вышла соседка, в дом к которой бесцеремонно так же прошел молодой человек, и сообщил, что старушка должна ему 500 рублей.

Женщина взяла свою сумку, чтобы отдать ему 500 рублей. Похититель вырвал ее из рук, достал все деньги из кошелька и сбежал. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Им оказался местный житель 1994 года рождения, ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Молодой человек дал признательные показания. Похищенные деньги он хотел потратить на собственные нужды.

Сейчас он находится под домашним арестом, ожидая суда. Его обвиняют в краже с проникновением в жилище и грабеже.