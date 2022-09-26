В Екатеринбурге автоинспекторы поймали владельца иномарки, перевозившего наркотики

Пакетики с веществами отправили на экспертизу, которая показала, что это мефедрон общей массой 5,59 грамма Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у двух мужчин, которые передвигались на иномарке Daewoo Nexia, нашли партию наркотиков. Автоинспекторы остановили подозрительную машину в переулке Пшеничном, в салоне сидели двое местных жителей 36 и 35 лет.

- При виде патрульных водитель и пассажир Daewoo попытались скрыться, однако автоинспекторам удалось их скрутить и задержать. При этом беглецы предприняли попытку избавиться от двух свертков с порошкообразным веществом, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Пакетики с веществами отправили на экспертизу, которая показала, что это мефедрон общей массой 5,59 грамма. Как оказалось, один из мужчин уже имел проблемы с законом. Оба признались, что купили «запрещенку» для личного употребления.

- В отношении водителя и пассажира Daewoo возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», - добавили в полиции.