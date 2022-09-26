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Общество26 сентября 2022 16:51

В Нижнем Тагиле женщина хотела заработать на инвестициях и отдала мошенникам полмиллиона

Ей позвонила неизвестная и предложила выгодное вложение денег
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Только после того, как мошенники перестали выходить на связь, тагильчанка поняла, что ее обманули

Только после того, как мошенники перестали выходить на связь, тагильчанка поняла, что ее обманули

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 46-летняя сотрудница компании «Тагилэнерго» решила подзаработать на инвестициях, однако наткнулась на мошенников и перевела им 500 тысяч рублей. Как оказалось, ей позвонила неизвестная, представившись менеджером компании, и предложила выгодное вложение денег.

- Под руководством менеджера для проведения процедуры верификации потерпевшая со своей карты осуществила онлайн-перевод на 10 тысяч на указанный ей счет. Затем с ней связался сотрудник, который помог установить специальную программу, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Затем женщине посоветовали инвестировать более существенные суммы, для этого она оформила на себя несколько кредитов и в течение трех недель переводила деньги на счета, которые ей называл консультант. Только после того, как мошенники перестали выходить на связь, тагильчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.