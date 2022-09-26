В Нижнем Тагиле женщина хотела заработать на инвестициях и отдала мошенникам полмиллиона

Только после того, как мошенники перестали выходить на связь, тагильчанка поняла, что ее обманули Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 46-летняя сотрудница компании «Тагилэнерго» решила подзаработать на инвестициях, однако наткнулась на мошенников и перевела им 500 тысяч рублей. Как оказалось, ей позвонила неизвестная, представившись менеджером компании, и предложила выгодное вложение денег.

- Под руководством менеджера для проведения процедуры верификации потерпевшая со своей карты осуществила онлайн-перевод на 10 тысяч на указанный ей счет. Затем с ней связался сотрудник, который помог установить специальную программу, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Затем женщине посоветовали инвестировать более существенные суммы, для этого она оформила на себя несколько кредитов и в течение трех недель переводила деньги на счета, которые ей называл консультант. Только после того, как мошенники перестали выходить на связь, тагильчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.