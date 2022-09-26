Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене разгромил китайский «Куньлунь Ред Стар»

«Шоферы» забирают два очка и продолжают держаться в лидерах Восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга на домашней арене разгромил китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 6:1.

Хозяева площадки первыми открыли счет, на 12 минуте первого периода Брукс Мэйсек реализовал численное большинство, через четыре минуты Ник Энберт удвоил преимущество своей команды. На 18 минуте Брендон Йип воспользовался удалением Георгия Белоусова и сумел отыграть одну шайбу.

Во втором периоде капитан команды Сергей Широков отметился дублем: голы на счету нападающего были забиты на 25 и 27 минуте матча. На 53 минуте отметился взятием ворот соперника Георгий Белоусов, а окончательный счет установил Кертис Волк.

Таким образом, «шоферы» забирают два очка и продолжают держаться в лидерах Восточной конференции.