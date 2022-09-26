По данным синоптиков, ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -6 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские дорожники рекомендовали автомобилистам не выезжать на трассы региона, а также соседней Тюменской области из-за непогоды. По данным синоптиков, ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -6 градусов.

Также может пойти дождь, переходящий в мокрый снег, снег, гололедные явления (отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица).

- Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по телефону 8-800-200-63-06, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуаправтодор».

Напомним, накануне в Свердловской области резко похолодало. Столбики термометров опустились местами до нуля градусов. Снизилась температура и в столице Урала. Всю ночь с 25 на 26 сентября в Екатеринбурге бушевал сильный ветер с дождем, а утром выпал первый снег.