В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки Toyota Camry сбил на пешеходном переходе 17-летнюю девушку. Авария произошла днем, 26 сентября на пересечении улиц Шаумяна – Чкалова. Пострадавшую увезли в больницу с предварительным диагнозом «закрытый перелом левой голени».

- По предварительной информации водитель автомобиля, двигаясь по Шаумяна со стороны Громова в сторону Иркутской, допустил наезд на пешехода, который двигался через проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем иномарки находился 29-летний мужчина, в момент ДТП он был трезв. Теперь автоинспекторам предстоит выяснить точную причину происшествия.