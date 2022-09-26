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Происшествия26 сентября 2022 15:14

В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

Пострадавшую увезли в больницу с предварительным диагнозом «закрытый перелом левой голени»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки Toyota Camry сбил на пешеходном переходе 17-летнюю девушку. Авария произошла днем, 26 сентября на пересечении улиц Шаумяна – Чкалова. Пострадавшую увезли в больницу с предварительным диагнозом «закрытый перелом левой голени».

- По предварительной информации водитель автомобиля, двигаясь по Шаумяна со стороны Громова в сторону Иркутской, допустил наезд на пешехода, который двигался через проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем иномарки находился 29-летний мужчина, в момент ДТП он был трезв. Теперь автоинспекторам предстоит выяснить точную причину происшествия.