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Общество26 сентября 2022 14:42

Мэр Екатеринбурга утвердил проект застройки на территории бывшего завода Danone

Площадь застройки - 26 тысяч квадратных метров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Градоначальник подписал постановление, согласно которому на этой площадке появится 26 тысяч квадратных метров жилья

Градоначальник подписал постановление, согласно которому на этой площадке появится 26 тысяч квадратных метров жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект комплексной застройки территории бывшего молокозавода в границах улиц Челюскинцев – Мамина-Сибиряка – Азина – Луначарского. Градоначальник подписал постановление, согласно которому застроено будет 26 тысяч квадратных метров.

Напомним, что ранее эта земля принадлежала молочному заводу Danone. В январе этого года «Группа ЛСР» выкупила территорию и комплекс зданий.

- Сделка по приобретению земельного участка в районе улиц Азина-Луначарского-Челюскинцев-Мамина-Сибиряка действительно завершена, - сообщили там.

При этом подрядчику при создании проектной документации нужно будет взять во внимание расположение железобетонного ограждения, которое есть на участке. Так же нужно будет учесть проектируемые и имеющиеся подъезды и проходы.