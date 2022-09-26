Мэр Екатеринбурга утвердил проект застройки на территории бывшего завода Danone

Градоначальник подписал постановление, согласно которому на этой площадке появится 26 тысяч квадратных метров жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект комплексной застройки территории бывшего молокозавода в границах улиц Челюскинцев – Мамина-Сибиряка – Азина – Луначарского. Градоначальник подписал постановление, согласно которому застроено будет 26 тысяч квадратных метров.

Напомним, что ранее эта земля принадлежала молочному заводу Danone. В январе этого года «Группа ЛСР» выкупила территорию и комплекс зданий.

- Сделка по приобретению земельного участка в районе улиц Азина-Луначарского-Челюскинцев-Мамина-Сибиряка действительно завершена, - сообщили там.

При этом подрядчику при создании проектной документации нужно будет взять во внимание расположение железобетонного ограждения, которое есть на участке. Так же нужно будет учесть проектируемые и имеющиеся подъезды и проходы.