Нижний Тагил попал на 73 место из 100 городов России по уровню зарплат

Первое место в рейтинге занял Новый Уренгой, там люди получают порядка 129.5 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил попал на 73 строчку рейтинга 100 крупных российских городов по уровню заработной платы. По данным агентства РИА Новости, среднемесячная чистая зарплата в этом городе составляет 43,2 тысячи рублей. На эту сумму можно приобрести 2,4 потребительских набора.

Также в этот список попал и Екатеринбург, он расположился на 19 месте, в среднем в уральской столице получают 60.4 тысяч в месяц, чего хватает на 3.86 потребительских набора.

Первое место в рейтинге занял Новый Уренгой, там люди получают порядка 129.5 тысяч рублей.

Напомним, в июле в Свердловской области средняя зарплата уральцев достигла 53 тысяч рублей. По данным Свердловскстата, с начала 2022 года доходы сотрудников увеличились на 11,5%.