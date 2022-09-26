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Происшествия26 сентября 2022 13:03

В Екатеринбурге 25-летний бездомный ударил ножом товарища во время алкогольного застолья

Между мужчинами вспыхнул конфликт, и злоумышленник достал холодное оружие
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Полицейские быстро задержали подозреваемого, как оказалось, он уже имел проблемы с законом

Полицейские быстро задержали подозреваемого, как оказалось, он уже имел проблемы с законом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 25-летний бездомный ударил ножом своего товарища во время распития алкогольных напитков. Инцидент произошел 23 сентября в переулке Шорном. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, и злоумышленник достал холодное оружие.

- Пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставили в лечебное учреждение. Чтобы установить тяжесть причиненного вреда, была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что ему был нанесен тяжкий вред здоровью, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейские быстро задержали подозреваемого, как оказалось, он уже имел проблемы с законом и был судим по статье «Кража» и «Грабеж».

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», уральцу грозит до 10 лет лишения свободы.