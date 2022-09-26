Глава Среднего Урала выразил соболезнования жителям Удмуртии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе № 88 Ижевска.

- Выражаю самое искреннее и глубокое соболезнование жителям Ижевска, чьи дети, родные и близкие погибли в результате страшной трагедии, случившейся в школе № 88. Это общее горе для всей России, огромное потрясение и боль, которую мы все испытали. В этот скорбный день разделяю вместе с жителями Ижевска, жителями Удмуртской республики горечь утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — отметил Евгений Куйвашев.

Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев уроженец города Ижевска, выпускник этой школы.

- В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии, - сообщили в Следственном комитете России.

По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых.

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