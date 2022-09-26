Тагильчане пожаловались на вандалов, разрисовавших мост через городской пруд

Фото: местное издание TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле неизвестные вандалы разрисовали новый мост через городской пруд. Движение на путепроводе было открыто всего полтора месяца назад – 12 августа. Местные жители возмутились надписям, которые появились в пешеходной зоне.

Читательница по имени Светлана рассказала изданию TagilCity.ru, что рисунки на перилах были замечены днем ранее.

- Это просто безобразие! В первый раз решили прогуляться по мосту с семьей, насладиться красотой. Вон на перилах мы «красоту» и увидели. Каракули заметили только в одном месте, но по другой стороне не ходили, может, и там вандалы порезвились, - отметила женщина.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила заявили, что окончательно мост будет сдан только в ноябре 2023 года.

- Пока объект не сдан, ответственность за его обслуживание несет подрядчик – «АльмакорГруп», - заметили в администрации.