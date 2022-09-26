В школах Екатеринбурга проведут допзанятия и тренировки по эвакуации после стрельбы в Ижевске

В школах Екатеринбурга регулярно проходят учебные занятия в случае возникновения ЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

После стрельбы в школе №88 в Ижевске, в образовательных учреждениях Екатеринбурга проведут дополнительные занятия и внеплановые тренировки по эвакуации учеников. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- В связи с событиями в Ижевске будут проведены дополнительные занятия и внеплановые тренировки по эвакуации и действиям в условиях ЧС, - уточнили «КП Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Также в администрации отмечают, что в данный момент в школах Екатеринбурга нет проблем с безопасностью: они круглосуточно охраняются специализированными предприятиями, в каждой школе есть специальная «тревожная кнопка», при нажатии которой на место выезжает вооруженный наряд.

- В школах регулярно проходят учебные занятия по действиям педагогического состава и обучающихся в случае возникновения ЧС – от задымления и пожара до нападения извне. Каждый ребенок и педагог знаком с алгоритмом действий и схемой эвакуации из здания, - заявляют в мэрии.

Трагические события в Ижевске произошли 26 сентября 202 года. Неизвестный вооруженный мужчина открыл стрельбу в одной из школ. В результате погибло 13 человек, еще 20 – ранены.

Сам нападавший позднее покончил с собой. Личность преступника установили позже, им оказался 34-летний Артем Казанцев. В Удмуртии объявлен траур до 29 сентября.