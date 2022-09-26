В Артемовском сотрудница птицефабрики отсудила 300 тысяч рублей за травму на производстве

Причиной инцидента стало нарушение работодателем правил охраны труда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском сотрудница птицефабрики отсудила 300 тысяч рублей за травму, полученную на производстве. Как оказалось, инцидент произошел 26 августа прошлого года, по окончании смены женщина поскользнулась на неровной поверхности лестничной площадки и упала лицом вниз на металлическую решетку.

- В результате падения у работницы были травмированы лицо и правая рука. При медицинском обследовании ей был поставлен диагноз – ушибленные раны век, лобной области и правой кисти, перелом передней стенки верхне-челюстной пазухи справа, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Причиной инцидента стало нарушение работодателем правил охраны труда, из-за чего пострадавшая обратилась в суд, чтобы взыскать с птицефабрики компенсацию.

- Артемовский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с ООО «Птицефабрика «Артемовская» в пользу работницы компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.