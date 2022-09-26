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Общество26 сентября 2022 11:40

Эксперт рассказала о главных ошибках невест при выборе платья

Многие девушки «теряются в изобилии предложений» салонов и дизайнеров
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Дизайнер Рабия Халилли назвала топ-5 ошибок российских невест при выборе свадебного платья

Дизайнер Рабия Халилли назвала топ-5 ошибок российских невест при выборе свадебного платья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дизайнер Рабия Халилли рассказала о главных ошибках невест при выборе платья. Ошибка первая – долгий выбор. С каждым новым шоурумом девушка отходит от изначальной концепции платья, о которой она мечтает.

Ошибка вторая - выбор платья отдельно от идеи свадьбы. Это опасно тем, что платье может не сочетаться с тематикой торжества.

Ошибка третья – Слишком тесное платье.

Четвертая ошибка - покупка платья ранее чем за полгода до свадьбы. Так девушка будет постоянно красоваться в нем перед зеркалом. А к свадьбе оно ей уже надоест, отмечает NEWS.ru

Ошибка номер пять - кипенно-белое платье. Такое подойдет лишь девушка смуглым и темнокожим.