В Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 193 гектар

В регионе продолжают гореть леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по данным «Авиалесохраны» на 26 сентября действует шесть лесных пожаров. За сутки площадь, пройденная огнем, увеличилась с 82 до 193 гектар.

Отметим, что 26 сентября, по данным Уральского гидрометцентра, местами в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Жмтелей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге сотрудники Роспотребнадзора выявили превышение вредных веществ в воздухе во время проверки из-за сильного смога и запаха гари, появившихся из-за торфяного пожара на юго-востоке, в районе деревни Большое Седельниково.