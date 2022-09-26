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Происшествия26 сентября 2022 10:35

В Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 193 гектар

В регионе действует шесть лесных пожаров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В регионе продолжают гореть леса

В регионе продолжают гореть леса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по данным «Авиалесохраны» на 26 сентября действует шесть лесных пожаров. За сутки площадь, пройденная огнем, увеличилась с 82 до 193 гектар.

Отметим, что 26 сентября, по данным Уральского гидрометцентра, местами в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Жмтелей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге сотрудники Роспотребнадзора выявили превышение вредных веществ в воздухе во время проверки из-за сильного смога и запаха гари, появившихся из-за торфяного пожара на юго-востоке, в районе деревни Большое Седельниково.