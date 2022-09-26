На ЕВРАЗ Качканарском ГОКе обновили технику

Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

В Северном карьере ЕВРАЗ КГОК запустили в работу новый экскаватор отечественного производства с объемом ковша 12 кубических метров. Также для работы на производственных площадках закуплено 11 думпкаров и погрузчик. Инвестиции ЕВРАЗа в приобретение техники составили более 850 млн рублей.

Экскаватор уже используют в забоях со сложными горно-геологическими условиями. Он высоко-мобильный и изготовлен из сталей повышенной прочности, поэтому выдерживает большие динамические нагрузки.

Кабина машиниста обладает повышенной комфортностью, улучшенной обзорностью рабочей зоны. Она имеет два отделения: рабочее и комнату для отдыха. В рабочем отделении размещены виброизолированное кресло-пульт, аппаратура управления и диагностики, система отопления, подогрев стекол и кондиционер. В отделении отдыха расположен стол, умывальник, микроволновая печь, мини- холодильник и откидная полка для отдыха. Также в кабине установлено современное оборудование, очищающее воздух от пыли и вредных газов.

Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

До конца 2022 года на комбинате приступит к работе еще один экскаватор.

- Обновление техники позволяет нам сохранять и повышать эффективность горных работ на ЕВРАЗ КГОК. Обеспечивает комфорт наших сотрудников на протяжении смены. Мы всегда находим возможность пополнять парк современными, высокоэффективными новинками, - отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

- Предприятие развивается, и обновление техники подтверждает это. За три года мы приобрели три экскаватора и погрузчик, что позволит нам наращивать объемы добычи руды, - подчеркнул исполнительный директор ЕРАЗ КГОК Александр Принев.

- ЕВРАЗ КГОК - локомотив экономики не только города, но и всей области. Предприятие обеспечивает рабочими местами жителей, повышает безопасность и эффективность производственных процессов, активно содействует развитию социальной сферы города, -прокомментировал глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.