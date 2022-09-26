Таможенники опровергли информацию о спецдосмотре мужчин в Кольцово

Об особом досмотре в Кольцово сообщил житель Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таможенники опровергли информацию о спецдосмотре мужчин в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Как сообщил ИА «Уральский меридиан» начальник отдела по связям с общественностью Уральского таможенного управления Виталий Шабанов, задержки происходят не по их вине.

- В среднем на досмотр пассажиров мы тратим не более минуты, на кого-то чуть меньше, на кого-то чуть больше. Установленный норматив составляет 2 минуты на человека, - рассказал он.

По данным издания вероятнее всего, если очереди и были, то из-за действий других ведомств, например, пограничной службы.

Напомним, в субботу, 24 сентября житель Нижнего Тагила рассказал, что находился в зоне досмотра больше часа. По его словам, очереди состояли в основном из мужчин, так как у них забирали для проверки загранпаспорт и посадочный талон, вызывали в кабинет и только потом проводили через таможню.