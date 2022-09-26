Студенты в УрФУ получат 15 тысяч рублей на психотерапевтическую помощь

Денежная компенсация не распространяется на услуги психологов и коучей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты в УрФУ получат материальную помощь для поддержки ментального здоровья. В вузе решили выплачивать обучающимся на бюджете до 15 тысяч рублей в семестр, которые студенты смогут потратить на приемы у врача и покупку медикаментов.

- Студентам очной бюджетной формы обучения можно получить до 15 000 рублей материальной помощи на психотерапевтическую поддержку: приемы врачей и назначенные ими лекарства, - уточняется в пресс-службе УрФУ.

Однако в пресс-службе уточняют, что денежная компенсация не распространяется на услуги психологов и коучей. Чеки и заявления, которые подтверждают расходы студента, принимают в главном учебном корпусе.

Это уже не первая инициатива для студентов в Свердловской области. До этого стало известно, что все первокурсники в любом вузе получат стипендию в размере 10 тысяч рублей. Это один из пунктов, которые реализуют в программе для студентов «Кампус». Его запуск анонсировал губернатор региона Евгений Куйвашев. Также в программе предполагаются скидки на посещение кафе, театров и спорт-залов и компенсация за съем жилья.