Графики пуска тепла есть на сайтах муниципалитетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отопление начали подавать во всех 94 муниципальных образованиях. В целом включено в 86% жилищного фонда и 97% социальных объектов. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

- На сегодняшний день запущено 1459 котельные из 1500. По области отапливается 82 миллиона квадратных метров жилья, 5781 объекта социальной сферы, в том числе 1049 школ, 1660 детских сада, 1027 медицинских учреждений, 1082 учреждений культуры, 150 интернатов, 813 прочих учреждений социальной сферы, - отметил Николай Смирнов.

График отопительного сезона в Екатеринбурге вы можете найти здесь.

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