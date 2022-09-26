Первый снег стал причиной аварий на трассах Свердловской области

Некоторые водители, несмотря на непогоду и сложные дорожные условия, пытаются обгонять и провоцируют аварийные ситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом утром, 26 сентября, из-за внезапного снегопада произошло несколько аварий. Как рассказали очевидцы, так, на Полевском тракте пострадали уже шесть автомобилей. Все они оказались в кювете, не справившись с управлением на дороге на скользкой дороге.

- Вроде все живы, но на дороге гололедица, - поделился с E1.RU читатель. - Это невозможно, они бьются просто нереально. Извините за эмоции, это нервяк жесткий. Я только приехал на стоянку, слава тебе, господи, что добрался.

Он также отметил, что некоторые водители, несмотря на непогоду и сложные дорожные условия, пытаются обгонять и провоцируют аварийные ситуации. В ГИБДД Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что обращения по этому ДТП к ним не поступали.

- В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция советует водителям подготовить автомобили к зимнему сезону уже сейчас, - отметили в ГИБДД. - Также психологически перестроиться на зимний стиль вождения, во время движения выбирать скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям, воздержаться от резких перестроений и совершения других опасных маневров, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал.