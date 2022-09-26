Площадку починят на деньги из бюджета города. Фото: телеграмм-канал Алексея Титовского

Мэрия Салехарда подала заявление на вандалов, испортивших детскую площадку. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Алексей Титовский. По данным Ямал1, площадку отремонтируют на средства из бюджета.

- С начала года подали 4 заявления, три из которых - на несовершеннолетних. На восстановление потрачены деньги из городского бюджета. Всего этого можно избежать, если бережно и с любовью относиться к общественным пространствам, - отметил Титовский.

Ранее мы рассказывали о малолетних вандалах из Каменска-Уральского, которые жарили картошку на Вечном огне через самокат. Полиция нашла юных «блогеров» и поставила на учет.