Здание поликлиники после реставрации будет соответствовать всем современным требованиям медицины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Определен подрядчик, который отремонтирует Демидовскую поликлинику в Нижнем Тагиле. Реставрационные работы обойдутся в 89,5 миллионов рублей. Ими займется компания «Инвестпром».

- Вопрос ремонта Демидовской поликлиники, с которой и началась медицина нашего города, стоял давно. Но учитывая ее возраст (шутка ли - почти 200 лет!) очень сложно было найти подходящего, достойного подрядчика, - написал главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников на своей странице «ВКонтакте». - Нужна была серьезная, имеющая опыт подобных дел, обладающая не только амбициями, но и возможностями, команда.

Он также отметил, что здание поликлиники после реставрации будет соответствовать всем современным требованиям медицины. Контракт уже заключен, объем работ и сроки определены.

Напомним, ранее мы писали, что разработкой проекта реконструкции занималось ООО «Сити Билдинг». Подрядчик должен будет отремонтировать фасад и крыльцо поликлиники, заменить в здании старые системы водоснабжения, канализации, вентиляции и электричества.