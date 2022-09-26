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Дом. Семья26 сентября 2022 7:54

В Ханты-Мансийске школьницы спасли раненого дятла

Две неравнодушные школьницы в Ханты-Мансийске оказали помощь птице, которая попала в беду
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Девочки обратились за помощью к ветеринару

Девочки обратились за помощью к ветеринару

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ханты-Мансийске школьницы спасли раненого дятла. Ученицы одной из школ оказали помощь птице, которая не могла улететь, отмечает Ugra-news.ru

- Благодаря Марине Проняевой и Надежде Корнеевой, которые посоветовали, где найти нужного специалиста, дятел сейчас в надежных руках Лидии Ручкиной, которая спасла уже не одну птичью жизнь», – написали жители в группе «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте».

Ранее мы рассказывали о спасении кота в Березовском в Свердловской области. О животном, жалобно мяукавшем из-под крыльца, сообщили волонтерам местные жители. Пушистый просидел там целые сутки. Как он туда попал до сих пор неизвестно.