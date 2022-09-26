В Екатеринбурге выявили превышение вредных веществ в воздухе

К медикам никто в Екатеринбурге за помощью из-за запаха гари и смога не обращался Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники Роспотребнадзора выявили превышение вредных веществ в воздухе во время проверки из-за сильного смога и запаха гари. Пробы брали в шести контрольных точках на улицах Мичурина, Раевского, Вильгельма де Геннина, Татищева, Авангардной, Чемпионов и 8 Марта.

- В пробах, отобранных вечером 24 сентября, выявлены превышения ПДК взвешенных частиц РМ10 в максимально разовых концентрациях на Вильгельма де Геннина, 31 (в 1,2 раза), а также РМ2,5 на Вильгельма де Геннина, 31 (в 1,9 раза), Раевского, 16 (в 1,6 раза) и Татищева, 64 (в 1,1), - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что к медикам никто в Екатеринбурге за помощью из-за запаха гари и смога не обращался. Специалисты продолжают исследования среднесуточных концентраций загрязняющих веществ.

Напомним, смог накрыл столицу Урала из-за торфяного пожара на юго-востоке, в районе деревни Большое Седельниково утром, 22 сентября. Тогда в атмосферном воздухе Екатеринбурга не выявили превышения концентрации вредных веществ.