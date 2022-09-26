В поселке Цементный произошла утечка дизельного топлива

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В поселке Цементный Невьянского района произошла утечка дизельного топлива. Прокуратура проводит проверку. Из-за разлива могло произойти загрязнение почвы и речки Северная Шуралка.

- Установлено, что на топливном трубопроводе, расположенном между железнодорожным тупиком на территории АО «Невьянский цементник» и местом хранения топлива АО «Авангард» протяженностью 700 метров, по предварительным данным, 23 сентября 2022 года произошла утечка дизельного топлива в результате повреждения трубы диаметром 114 мм неустановленными лицами, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Невьянской городской прокуратуры дадут уголовно-правовую оценку действиям неустановленных лиц. Также во время проверки будут установлены причины розлива, а также ущерб, причиненный окружающей среде и проверена информация о возможном попадании нефтепродуктов в Шуралинский пруд.