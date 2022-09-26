Врач Территориального центра медицины катастроф получила юбилейную карту от ВТБ

Фото предоставлено пресс-службой ПАО ВТБ

Обладателем юбилейного «пластика» стала заведующая отделением анестезиологии-реанимации Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Свердловской области Екатерина Пьянкова.

Вручение 25-тысячной «Уралочки» состоялось 23 сентября на площадке центра после традиционного рабочего совещания руководителей служб ТЦМК. Представители ВТБ рассказали о преимуществах карты «Уралочка» и ответили на вопросы сотрудников об особенностях использования карты и специальных предложениях, которые доступны ее владельцам.

На карту «Уралочка» поступают все региональные социальные выплаты, назначаемые с 1 января 2021 года. Держатели «Уралочки» могут пользоваться всеми обычными опциями Мультикарты ВТБ, в том числе - кешбэками в рамках программы Мультибонус, а также получать скидки у партнеров проекта Единой социальной карты Свердловской области. Карта включает и транспортное приложение. С 1 сентября и до конца года в регионе действует акция: можно экономить 10 рублей с каждой поездки в общественном транспорте, оплачивая проезд «Уралочкой». Оформление и обслуживание карты «Уралочка» бесплатное без каких-либо условий.

Екатерина Пьянкова, заведующая отделением Территориального центра медицины катастроф, владелец 25-тысячной карты «Уралочка» от ВТБ:

- Знаю, что многие мои коллеги уже получили карты «Уралочка». Меня заинтересовала информация о различных специальных предложениях для владельцев этой карты, в первую очередь - в части кешбэков и бонусов, а также использования накопительного счета. Партнеров у программы в нашей области довольно много - есть скидки до 50% от продуктовых и аптечных сетей, театров, компаний сферы услуг. Предложения интересные, изучу их внимательно и, думаю, что буду активно пользоваться.

ВТБ присоединился к проекту Единая социальная карта (ЕСК) Свердловской области в декабре прошлого года. «Уралочка» разработана на базе Мультикарты ВТБ и Национальной платежной системы «Мир» с доступом к государственным, муниципальным и коммерческим сервисам. Сейчас клиенты могут заказать Единую социальную карту жителя Свердловской области как в любом розничном офисе ВТБ в регионе, так и с помощью онлайн-заявки на сайте банка. По вопросам оформления и использования карты можно обратиться по номеру горячей линии банка 8-800-100-24-24. Также вся информация доступна на сайте ВТБ и сайте Единой социальной карты Свердловской области.