Фото: группа «ВКонтакте» «Зооспас в Екатеринбурге»

В Березовском зооспасатели вытащили кота, застрявшего под бетонной плитой. О животном, жалобно мяукавшем из-под крыльца, сообщили волонтерам местные жители. Пушистый просидел там целые сутки. Как он туда попал неизвестно. Зооспасатель рассказал, как вытаскивали кота.

- Пространство под крыльцом глубокое, а щель между ступенями очень узкая, так что туда даже практически невозможно заглянуть. Но такой поворот мы предвидели, потому взяли с собой эндоскоп. Вскоре на экране в деталях видим кота и окружающий его ландшафт под крыльцом. Достаем удочку и довольно быстро ухватываем кота петлей, - написал Евгений Зенков в группе «ВКонтакте» «Зооспас в Екатеринбурге».

Волонтеры стали пытаться продвинуть кота вдоль щели, чтобы найти место, где кота получится вытянуть на свободу, однако он нигде не пролезал. Тогда стало понятно, что без расширения щели его не достать.

Фото: группа «ВКонтакте» «Зооспас в Екатеринбурге»

Местные жители, все время наблюдавшие за спасательной операцией, не стали стоять в стороне - они принесли перфоратор и спустили удлинитель.

Края плиты нам немного скололи, кота снова подхватили петлей и достали. Спасенное животное забрала себе одна из женщин, вызвавших спасателей, чтобы найти ему хозяев.