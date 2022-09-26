В Екатеринбурге пожарные спасли из горящей девятиэтажки трех человек

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 9 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рано утром, 26 сентября, пожар произошел в девятиэтажке на улице Ильича. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались самостоятельно 13 человек, из них два ребенка. Кроме того, три человека из горящего здания были спасены звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных масок.

- В 04:22 поступило сообщение о пожаре. На площади 20 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире на пятом этаже муниципального девятиэтажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава.

Пожарным удалось локализовать огонь в 04:45. Еще через девять минут было ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:19. О пострадавших не сообщается.