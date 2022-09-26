Скрученные номера подростки разбрасывают по району Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга жалуются на подростков, скручивающих номера машин. Они разбрасывают их по району, а владельцы машин тратят потом время, чтобы их найти.

- На Черепанова ,12 во дворе кто-то скручивает номера с машин, искали свой номер - не нашли. Зато нашли другие номера, - написал местный житель в группе «ВКонтакте» «Заречный район».

Другие екатеринбуржцы, живущие неподалеку или в доме на Черепанорва, 12 также рассказали, что у них пропадают из машин аккумуляторы и магнитолы.

- Ни одного заявления по факту снятия гос.номеров от владельцев транспортных средств в органы внутренних дел не поступало. Информация, опубликованная в СМИ, зарегистрирована в отделе полиции №9 Верх-Исетского района и будет проверена, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД города.