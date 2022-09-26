Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель ВАЗ наехал на 17-летнюю девочку. ДТП произошло 25 сентября в 20:00 на улице Селькоровская в районе дома № 124. С травмами подростка доставили в больницу.

- Водитель автомобиля ВАЗ 21120, двигаясь по Полевскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону Полевского, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, в не установленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем отечественной легковушки находился 62-летний мужчина, имеющий стаж вождения 27 лет. Он утверждал сотрудникам ГИБДД, что не заметил девочку вблизи пешеходного перехода, так как был ослеплен светом фар встречного автомобиля.

Отец пострадавшей в ДТП девочки рассказала полицейским, что дочь возвращалась от подруги домой.

Госавтоинспекция Екатеринбурга настоятельно рекомендует родителям напоминать детям о ПДД и контролировать ношение ребенком световозращающих элементов.