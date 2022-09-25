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Общество25 сентября 2022 18:16

В Екатеринбурге завершились поиски 16-летнего подростка

Он пропал 24 сентября
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Подросток найден живым

Подросток найден живым

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски 16-летнего подростка.

- Найден, жив. Все хорошо, - сообщили «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Подросток пропал 24 сентября. Он был одет в оранжевую толстовку, белую футболку, серые штаны и светло-серые кроссовки. При себе имел серый рюкзак.

Напоминаем, в поселке Тугулым продолжаются поиски 83-летнего пенсионера, пропавшего почти полгода назад. Последний раз пенсионер выходил на связь 26 апреля, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.