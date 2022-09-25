Екатеринбург накрыло сильным ливнем

Небо затянуло тучами с самого утра, но ливень начался только к вечеру. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Екатеринбург накрыло мощным ливнем. Весь день 25 сентября было пасмурно, но только ближе к вечеру начался сильный дождь.

- Он сопровождается резкими порывами ветра, - рассказал читатель «КП-Екатеринбург».

Ранее свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение. По данным ведомства, 26 сентября ветер усилится до 22 м/с

- Также ожидаются очень сильные дожди, утром и днем с мокрым снегом, гололед, налипание мокрого снега на провода, - добавили в МЧС.

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