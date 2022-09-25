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Общество25 сентября 2022 17:12

В Екатеринбурге пропал 16-летний подросток

Дмитрий Смирнов пропал 24 сентября
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Фото: «Лиза Алерт»

Фото: «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал 16-летний подросток. О его местонахождении не известно с 24 сентября. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Особые приметы: рост - 167 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Подросток был одет в оранжевую толстовку, белую футболку, серые штаны и светло-серые кроссовки. При себе имел серый рюкзак.

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