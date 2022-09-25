МЧС взяло на контроль горящий торфяник в Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

МЧС взяло на контроль горящий торфяник в районе деревни большое Седельниково Сысертского района. Его не могут потушить несколько дней.

В тушении пожара задействованы 183 человека и 28 единиц техники.

- От ближайшего водоема к очагам проложены магистральные линии общей протяжённостью более 6 тыс. метров. Это позволяет непрерывно подавать воду к торфянику, - сообщили МЧС России по Свердловской области.

На данный момент в муниципалитете введен режим ЧС.

- Это позволяет непрерывно подавать воду к торфянику, - добавили в ведомстве.

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