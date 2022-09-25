В Екатеринбурге выстроились очереди к нотариусам

Наиболее востребованные услуги – это составление доверенностей на близких и завещаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в нотариальные конторы выстроились большие очереди. Об этом сообщили жители академического района.

По их словам, к нотариусам в основном идут мобилизованные граждане, многие из них со своими женами.

- Они делают доверенности, например, на получение зарплаты. Кое-кто оформляет завещание, но таких все-таки единицы, - рассказала местная жительница Е1.

При этом наиболее востребованные услуги – это составление доверенностей на близких и завещаний.