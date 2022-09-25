В Свердловской области за 109 миллионов установят почти 5,5 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

В Екатеринбурге будет поставлено 2630 контейнеров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области установят почти 5,5 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. Для этого правительство региона выделило 109, 3 миллиона рублей.

- До конца 2022 года будет закуплено 5 362 контейнера. Их использование позволяет сортировать твердые коммунальные отходы на этапе сбора, отделяя стекло, бумагу, пластик и металлы, - сообщили в ДИПе.

Самое большое количество контейнеров будет поставлено в Екатеринбурге – 2630, в Каменске-Уральском будет установлено 500 контейнеров, в Верхней Пышме – 480. Также новые контейнеры поступят в Первоуральск и Красноуфимск, в Верхнесалдинский, Невьянский, Нижнетуринский, Новолялинский городские округа и другие города региона.

На данный момент в Свердловской области установлено 5750 площадок с 8832 контейнерами для раздельного накопления мусора.