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Общество25 сентября 2022 12:17

Появились подробности массового ДТП на перекрестке Бебеля-Таватуйская

В аварии по вине пьяного водителя Volkswagen столкнулись четыре автомобиля
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
В аварии есть пострадавшие. Фото: ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу

В аварии есть пострадавшие. Фото: ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на перекрестке Бебеля-Таватуйская произошло массовое ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла 25 сентября в 10:04.

Как сообщили в ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу, по предварительным данным, водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Водитель Volkswagen Polo, двигаясь со стороны перекрестка Теплоходный в сторону улицы Бебеля, допустил столкновение с Hyundai Solaris, затем Hyundai Tucson, затем Hyundai Solaris, остановившихся на запрещающий сигнал светофора, - пояснили в ведомстве. - На водителя Volkswagen составлен протокол по ст.12.8 ч.1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Машину увезли на штрафстоянку.

Водитель и пассажир Hyundai доставлены в 23 городскую клиническую больницу.

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