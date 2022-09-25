В Екатеринбурге водитель Volkswagen устроил массовое ДТП с четырьмя автомобилями

По предварительным данным, водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на перекрестке Бебеля-Таватуйская произошло массовое ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля.

Как сообщили в ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу, по предварительным данным, водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу

- Составлен протокол по ст.12.8 ч.1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Машину увезли на штрафстоянку, - пояснили в ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Более подробную информацию об аварии в ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу пообещали дать позднее.