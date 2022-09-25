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Общество25 сентября 2022 6:32

Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение

Сильный ветер ожидается 25 сентября
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
По данным синоптиков местами в Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 18 м/с

По данным синоптиков местами в Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 18 м/с

Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС Свердловской области предупредило уральцев о сильной непогоде 25 сентября.

- По данным синоптиков местами в Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 18 м/с. Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует не игнорировать прогнозы синоптиков и своевременно предпринимать меры защиты от непогоды, - предупредили в ведомстве.

В МЧС также настоятельно рекомендуют не выходить из дома, а если сильный ветер застал на улице, держаться как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи и деревьев.

- О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112», - добавили в ведомстве.

Напомним, в Екатеринбурге и Свердловской области, с 26 сентября ожидается похолодание, заморозки и осадки с мокрым снегом. По прогнозам синоптиков, минусовые температуры сохранятся также в первую неделю октября.