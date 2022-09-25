Екатеринбург окутало туманом

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Утром, 25 сентября, Екатеринбург накрыло туманом.

- Центр города окутан туманом. Плохо видно БЦ «Высоцкий». Я сначала подумала, что это смог, который вчера был по всему городу, но в воздухе гарью уже не так сильно пахнет. Да и сам туман заметила только в центре, - рассказала местная жительница.

Напомним, 24 сентября уральскую столицу накрыло плотной дымкой. По всему городу чувствовался удушающий запах гари, из-за которого местные жители жаловались на головные боли и плохое самочувствие.

Ранее, спасатели рассказывали, как избежать негативных последствий от смога. Необходимо пить больше воды, не выходить на утренние прогулки и закрывать окна.

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