Жителя Екатеринбурга ночью вызвали в военкомат, но на службу не взяли

У мужчины проверили документы и отправили его домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в военкомате по Верх-Исетскому и Железнодорожному районам нескольких мужчин отправили домой. Накануне одного из местных жителей вызвали на Плотников, 15б звонком по телефону.

- В два часа ночи сегодня позвонили из военкомата, сказали приходить с вещами и зубной щеткой. Я пришел, они посмотрели мои документы и обратно отправили, - рассказал Е1 мужчина.

Вместе с ним домой отправили еще нескольких мужчин.

В военкомате по Верх-Исетскому и Железнодорожному районам «КП-Екатеринбург» порекомендовали обратиться за комментарием в Военный комиссариат Свердловской области. Однако в ведомстве не объяснили, по какой именно причине мужчин отправили домой.

- Мы никаких комментариев не даем, - ответили в ведомстве.

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